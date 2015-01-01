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आमरण अनशन:रास्ता बंद होने से परेशान कुलोठ खुर्द के परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, धरना दिया तो कलेक्टर ने दिए बोरिंग बंद करने के आदेश

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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  • कलेक्ट्रेट पर धरना
  • कटान का रास्ता होने के बावजूद सात साल से परेशान हो रहा था परिवार, खेती भी नहीं की

रास्ता बंद हाेने से तंग आ चुके कुलाेठ खुर्द के एक परिवार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन करते हुए परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। इसके बाद कलेक्टर यूडी खान ने तहसीलदार को निर्देश देकर समस्या की वजह बने हुए बोरिंग को सीज करने के आदेश दिए, इसके बाद इस परिवार ने धरना समाप्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलोठ खुर्द के निवासी सत्यपाल डूडी अपने तीन भाइयों के पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठ गया। परिवार के सदस्याें 2 व 3 साल के बच्चे भी थे। सत्यपाल डूडी ने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्ष से आपसी विवाद की वजह से रास्ता बंद है। वे खेती तक नहीं कर पा रहे। एसडीएम द्वारा कटान का रास्ता बताए जाने के बावजूद प्रभावशाली लोग जबरन रास्ता रोक कर रास्ते में बोरिंग कर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ऐसे में उनके सामने आत्मदाह करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अनशन पर बैठे इस परिवार की पीड़ा को लेकर भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनिया, पूर्व जिला महामंत्री विकास शर्मा लोटिया, झुंझुनूं नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने कलेक्टर काे इस बारे में अवगत कराया। कलेक्टर खान ने तुरंत ही तहसीलदार को इस बारे में जानकारी दी और बोरिंग सीज करने के आदेश दिए। समझाइश के बाद इस परिवार ने अनशन खत्म कर दिया। सत्यपाल ने कहा है कि उसका परिवार सात साल से परेशान हो रहा था। तंग आकर ये कदम उठाना पड़ा।

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