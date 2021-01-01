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अपराध:बड़ाऊ शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो जने गिरफ्तार

खेतड़ी नगर7 घंटे पहले
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बड़ाऊ शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी किरणसिंह यादव ने बताया कि 27 जनवरी बुधवार को बडाऊ शराब ठेके के सैल्समेन खरकड़ा निवासी विक्रमसिंह ने ढाणी बैचावाली तन बबाई निवासी भैरू गुर्जर, सैफरागुवार निवासी संदीप व बाकोटी निवासी राजू गुर्जर ठेके के अंदर घुस कर उसके साथ धक्का-मुक्की, गाली गलौच कर ठेके में रखी हुई बीयर की एक पैट्टी व गले से दो हजार रुपए लेकर फरार हो गए थे।

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