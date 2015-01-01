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राष्ट्रीय जल मिशन:जल संग्रहण योजना के पोस्टर का विमोचन

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जिला प्रशासन एवं एसआरकेपीएस के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को एडीएम राजेन्द्र अग्रवाल ने जल संग्रहण की प्रचार-प्रसार सामग्री के तीन पोस्टर का विमोचन किया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत तैयार की गई यह सामग्री वर्षा जल संग्रहण व जल बचत के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। शेखावाटी जल बिरादरी के समन्वयक निरंजन सिंह ने कहा कि जल ही जीवन है। इसे बचाने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए सचित्र प्रचार-प्रसार सामग्री की महत्ती आवश्यकता है। एसआरकेपीएस के प्रतिनिधि राजन चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा देशभर में वर्षा जल संचय के लिए स्वैच्छिक संगठनों व जिला प्रशासन के साथ मिल कर प्रचार प्रसार सामग्री जिला मुख्यालय, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीश भी उपस्थित रहे।

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