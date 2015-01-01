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निजी स्कूल संचालक vs शिक्षा विभाग:फीस का समाधान हाेने तक नहीं भरवाएंगे बाेर्ड के फाॅर्म, शिक्षा विभाग का तर्क; ऐसा किया तो होगी कार्रवाई

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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  • बाेर्ड के निर्देश के बाद डीईओ ने सभी सीबीईओ काे शिकायत पर कार्रवाई करने काे कहा

बाेर्ड परीक्षाओं काे लेकर आवेदन पत्र भरवाने और नहींं भरवाने काे लेकर निजी स्कूल और शिक्षा विभाग आमने सामने हो गए हैं। शनिवार काे जहां निजी शिक्षण संस्थाओं के एक संगठन ने फीस काे लेकर समाधान नहीं हाेने तक बाेर्ड परीक्षाओं के फार्म नहीं भरवाने की घोषणा कर दी। वहीं शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड के आदेश आने के बाद बाेर्ड परीक्षा फार्म नहीं भरवाने वाले निजी स्कूलाें पर कार्रवाई की चेतावनी दे दी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने जिले के सभी सीबीईओ काे ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ।
स्कूल क्रांति संघ की ऑनलाइन बैठक में फैसला

प्राइवेट स्कूलों के संगठन स्कूल क्रांति संघ की शनिवार काे ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें स्कूल संचालकाें ने कहा कि महामारी के दौर में प्राइवेट स्कूलें घोर आर्थिक संकट में हैं तथा फीस के मुद्दे पर सरकार से राहत मांग रही है। निसा के प्रांतीय प्रभारी व स्कूल क्रांति संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी, रिशाल सिंह पायल व हेमलता शर्मा ने कहा कि सरकार फीस के मुद्दे का समाधान नहीं करती, तब तक प्राइवेट स्कूलें बोर्ड के फॉर्म भरने में असमर्थ हैं।

निजी स्कूलों के विभिन्न संगठन 3 वर्षों का आरटीई का बकाया भुगतान करने, प्राइवेट स्कूलों द्वारा के शुल्क का समाधान करने और पहली से 12वीं तक की कक्षाओं काे लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। इन मांगों का समाधान नहीं हाेने तक बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा सकते। 8 महीनों से प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विकट परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लासेज का संचालन रखा तथा स्कूलों के टैक्स, वाहनों का इंश्यारेंस, बिजली-पानी के कॉमर्शियल बिलों का भुगतान, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान देने से निजी विद्यालयों पर कर्ज बढ़ गया। आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। वे कर्मचारियों काे वेतन देने में असमर्थ हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी बाेले : सभी सीबीईओ रखें नजर बाेर्ड द्वारा परीक्षाओं काे लेकर आवेदन नहीं भरवाने वाले स्कूलाें पर कड़ी कार्रवाई के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने भी इसे लेकर कार्ययाेजना बनाई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमरसिंह पचार ने बताया कि जिले के सभी सीबीईओ काे बाेर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र काे लेकर आने वाली शिकायताें पर प्रसंज्ञान लेने काे कहा गया है। बाेर्ड परीक्षा फार्म नहीं भरवाने वाले स्कूलाें की अविलंब सूचना सीबीईओ काे देने और सीबीईओ काे एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। डीईओ पचार ने बताया कि जिले में किसी भी परीक्षार्थी काे इससे वंचित नहीं हाेने दिया जाएगा।

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