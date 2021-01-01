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खेतड़ी का मामला:युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा-शादी के नाम पर धोखा हुआ, 13 लाख हड़प लिए, पत्नी भी चली गई

खेतड़ी8 मिनट पहले
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आजाद सिंह। - Dainik Bhaskar
आजाद सिंह।
  • छह साल से चल रहा विवाद, पत्नी की दूसरी शादी करने पर केस किया तो ससुराल वालों ने धमकाया था

निकटवर्ती ढाणी ढीमा तन हरड़िया में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें प्रारंभिक तौर पर यह पूरा मामला धोखे से शादी, रुपए हड़पने और फिर पत्नी की दूसरी जगह शादी कर देने का सामने आया है। पुलिस के अनुसार ढीमा की ढाणी निवासी आजाद सिंह (36) पुत्र हरिसिंह ने मंगलवार को अपने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।

हरिसिंह की शादी 28 फरवरी 2015 को सीलपुर निवासी दीपचंद की पुत्री कृष्णा के साथ हुई थी। सुसाइड नोट में युवक ने अपने ससुर सहित कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं कि इन सभी ने शादी के नाम पर उससे अब तक 16 लाख रुपए हड़प लिए। अब उसकी पत्नी की शादी दूसरी जगह करवा दी। इसके खिलाफ केस करने पर धमकियां दे रहे हैं। सुसाइड नोट में खेतड़ी के डीएसपी ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी का भी नाम है। जिस पर आरोपियों की मदद के आरोप हैं। युवक के पिता हरिसिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दी है।

2015 में शादी के 43 दिन बाद ही टंकी पर चढ़ गई थी पत्नी, बोली- दुगुनी उम्र के पति के साथ नहीं रहेगी

छह साल पहले खुशियों भरे माहौल के बीच एक युवक युवती की शादी से शुरू होता है और फिर कुछ ही महीनों में इनके बीच विवादों की शुरूआत हो जाती है। जिसका अंत मंगलवार को युवक की जिंदगी खत्म होने से होता है। आजादसिंह की शादी सीलपुर निवासी दीपचंद की बेटी कृष्णा से हुई। इसके कुछ ही महीने बाद कृष्णा सीकर जिले के कांवट के समीप लोहरवाड़ा अपने फूफा के यहां चली जाती है।

जहां 13 अप्रेल को वह पानी की टंकी पर चढ़ गई और आरोप लगाया कि उसकी शादी उम्र में दुगुने व्यक्ति से जबरन की गई। जो उसके साथ मारपीट करता है। उसने यह भी आरोप लगाया कि मां बाप को भी यह बात बताई, लेकिन वे नहीं माने। खैर, उस वक्त तो मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाबुझाकर युवती को नीचे उतारा और फिर ससुराल भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों में विवाद चलते रहे।
दो महीने पहले पत्नी की दूसरी शादी होने पर धोखाधड़ी का केस किया

आजादसिंह ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि दीपचंद, कोयली देवी, मिश्री देवी, गणेशाराम, दौलतराम और रामेश्वर ने करवाई। सगाई से शादी होने तक 10 लाख और बाद में 3 लाख रुपए ले लिए। शादी के कुछ ही महीने में जब पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ी तो सामने आया कि उसके साथ धोखा हुआ है।

पिछले चार साल से ससुराल वालों ने पत्नी को पीहर में रोक रखा था। गत 25 नवंबर को इन लोगों ने धोखे से उसकी पत्नी की दूसरी जगह शादी कर दी। जब इन लोगों पर धोखाधड़ी का केस किया तो ये बार बार धमकियां देने लगे। जिनसे तंग आकर आखिर उसे आत्महत्या करनी पड़ी। पिता हरिसिंह फौज से रिटायर हैं। 36 साल की उम्र में बेटे की इस तरह से मौत पर पिता सदमे में हैं।
ससुर और पत्नी समेत अन्य के खिलाफ केस

आजादसिंह की बबाई में खादी की दुकान थी। बुधवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया। आत्महत्या के मामले में पिता हरिसिंह की ओर से दी गई रिपोर्ट में आजाद सिंह की पत्नी कृष्णा, ससुर दीपचंद, सास काेयली देवी, मिश्री देवी तथा भारनी तन श्रीमाधाेपुर निवासी गणेशाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

सुसाइड नोट

पुलिस कांस्टेबल का भी नाम खेतड़ी थानाप्रभारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को सुसाइड नोट भी दिया है। जिसकी एफएसएल से जांच होगी। इस सुसाइड नोट में कुछ अन्य लोगों के भी नाम हैं। एक अशोक कुमार का नाम है। जिसे खेतड़ी पुलिस में बताया गया है। इस नाम का सख्त खेतड़ी डीएसपी कार्यालय में तैनात है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

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