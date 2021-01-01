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स्थानीय प्रशासन की अनदेखी:कांवट में जर्जर हवेली से हादसे की आशंका, हवेली के दोनों तरफ आम रास्ता

कांवट3 घंटे पहले
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कस्बे के गढ़बालाजी मंदिर मार्ग पर आम चौक में स्थित वर्षों पूर्व निर्मित जर्जर हवेली स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। आम चौक में स्थित जर्जर हवेली के दोनों तरफ आम रास्ता होने से राहगीरों का आवागमन लगा रहता है।

जर्जर हवेली से कई बार छज्जा-मलबा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि आज तक कोई राहगीर चोटिल नहीं हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा भी करीब तीन वर्ष पूर्व सात सितम्बर 2017 को जर्जर हवेली को गिराने को लेकर हवेली मालिकों को सम्भावित हादसे का जिम्मेदार मानकर अवगत कराते हुए जर्जर हवेली की दीवार पर आदेशात्मक नोटिस लिखवाया था, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जर्जर हवेली की समस्या जस की तस है। ग्रामीणों द्वारा जर्जर हवेली को गिराने को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

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