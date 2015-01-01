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बैठक:पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियाें की आलाेचना की

खंडेला14 मिनट पहले
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  • खंडेला और पलसाना में हुई बैठकों में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया

भाजपा कार्यालय सोनगिरी बावड़ी पर चुनावों को लेकर पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया की अध्यक्षता और सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां, चुनावों में जिला सहप्रभारी प्रेमसिंह बाजाैर और खंडेला विधानसभा सहप्रभारी प्रकाश दाधीच के मुख्य आतिथ्य में बैठक हुई। बैठक में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और विधानसभा चुनावों में हुई गलतियों में सुधार करने की बात कही गई। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस सरकार अत्याचार और अन्याय करने में आगे रहती है। मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपयों का बजट दिया। कांग्रेस सरकार की नीयत में खोट है।

सांसद ने केंद्र सरकार की उलब्धियां बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अाठ करोड़ परिवाराें को गैस कनेक्शन दिए और 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह दिए हैं। कांग्रेस सरकार डरा धमकाकर और झूठ बोलकर राज करती है। मोदी सरकार में एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार जमानत पर बाहर घूम रहा है। कांग्रेस नए-नए बहानों के सहारे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया था। उसका अब कार्यकर्ता बदला लेंगे। दो पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन वापस लेने की बात पर सांसद ने कहा कि खंडेला आने के बाद इसकी जानकारी मिली है। कारणों का पता किया जा रहा है कि प्रत्याशियों ने नामांकन वापस क्यों लिया। प्रेमसिंह बाजाैर ने कहा कि चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओ से चर्चा की गई।

कांग्रेस पीछे के दरवाजे से अब प्रवेश करना चाहती है। गांवो में कांग्रेस जनाधार खो चुकी है। जिला परिषद सदस्यों कि लेकर चार नामांकन रद्द किए गए। हमारे साथ जनता का पूरा साथ है। पार्टी एकजुट होकर है और कांग्रेस अब पीछे जा रही है। बैठक में पूर्व प्रधान मूलचंद वर्मा, भाजपा कांवट मंडल अध्यक्ष रंगलाल स्वामी, कोटड़ी धायलान मंडल अध्यक्ष झाबरसिंह बाजिया, कोटड़ी लुहारवास मंडल अध्यक्ष बल्लूराम सैनी, पूर्व सरपंच गिरधारीलाल मंगावा, कानाराम यादव, मोहनलाल, मूलचन्द यादव तथा समस्त जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी एवं पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी उपस्थित रहे।

पलसाना में सांसद सुमेधानंद व प्रेमसिंह बाजौर ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित

पलसाना पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा अपना प्रधान बनाने व जिला परिषद में भाजपा का ही जिला प्रमुख बने, इसके लिए कार्यकर्ता मन मुटाव छोड़कर पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करें, नहीं तो छोटी सी लापरवाही के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ये विचार पलसाना की सूर्या धर्मशाला में गुरुवार को आयोजित कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक में पूर्व विधायक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजाैर ने कहे। बाजौर ने ये भी कहा कि पिछले पंचायत चुनाव में भी पिपराली में अपना प्रधान नहीं बना।

उसका कारण ये था कि हमसे कुछ छोटी-मोटी चूक हो गई। इस बार कार्यकर्ता पूरे जोश व कर्तव्यनिष्ठा के साथ भाजपा के उम्मीदवार को बिना मनमुटाव के चुनाव जिताएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए केन्द्र से खूब पैसे आए, लेकिन यहां सरकार के दबाव के कारण वो पैसे नहीं लग पाए।

सांसद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पलसाना में बोर्ड बनाने के लिए भाजपा के उम्मीदवार का सहयोग करें। चुनाव के दिन कोई वोटर बिना वोट नहीं रहे, पलसाना में बोर्ड बनाना बड़ी चुनौती है। किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां ने कहा कि पलसाना में हर हाल में बोर्ड बनाना है।

सभी कार्यकर्ता इसे कमजोर ना समझें। जिला प्रमुख व प्रधान भाजपा का बनना चाहिए। कार्यकर्ता पूरी मेहनत करे। सरपंच रूपसिंह शेखावत ने बताया कि इस दौरान बबीता सोलेरा, राकेश सोलेरा, रमाकांत विजयवर्गीय, गोविंद पुजारी, महेंद्र बिजारणियां आदि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए।

इस मौके पर पूर्व आरपीएससी सदस्य हरिसिंह खीचड़, सरपंच रूपसिंह शेखावत, गजानंद कुमावत, जीणमाता भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह शेखावत, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, ममतासिंह निठारवाल, नंदलाल बिजारणिया, बंशीलाल बिजारणियां, महावीर भावरियां, मनोज कुमार जांगीड़ सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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