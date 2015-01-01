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मांग:मदरसा संविदा कार्मिकों को नियमित करने व उर्दू पद सृजित करने की मांग

खंडेला3 घंटे पहले
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मदरसा कर्मियों को नियमित कर उर्दू के पद सृजित करने की मांग को लेकर मुस्लिम महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन (रकमा) की मांग के अनुसार राजस्थान में संचालित पंजीकृत मदरसा में काफी पैराटीचर अध्ययन करवा रहे हैं जो कम मानदेय पर कार्य करने पर मजबूर हैं। वे लंबे समय से मदरसों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित राजकीय विद्यालयो में काफी विद्यालय ऐसे हैं, जहां अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अध्यनरत हैं।

उन विद्यालयों में उर्दू विषय के पद स्वीकृत नहीं हैं। उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में चूरू जिले के पूर्व विधायक शमशेर खान चूरू से दांडी यात्रा गुजरात तक पैदल सद‌्‌भावना यात्रा पर चल रहे हैं। उन्हें 22 दिन हो चुके हैं। पैदल चलने से उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ रही है।

राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन (रकमा) की मांगों पर विचार कर प्रदेश के जिन विद्यालयों में अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों का नामांकन है, उन विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के पद सृजित करें और मदरसा पैराटीचर्स को नियमित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में आई इमरान मंसूरी, शोयब, एजाज, मो. अय्यूब पठान, अजहर, समीर, इरशाद, मोसीम व रजाक सहित अन्य शामिल थे।

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