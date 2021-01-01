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चुनाव परिणाम:खंडेला, भाजपा के तीन और कांग्रेस के नौ प्रत्याशियों ने जीत हासिल की

खंडेला3 घंटे पहले
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खंडेला. प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
खंडेला. प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता।

कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को पिछली बार से कम सीटें मिली हैं। पिछली बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाया था और 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस काे बहुमत नहीं मिला और नौ सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा काफी पीछे रही और पिछली बार से भी एक सीट कम जीती। भाजपा ने इस बार सिर्फ तीन सीटों पर जीत दर्ज की है और भाजपा समर्पित दो निर्दलीय पार्षद ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस समर्थक दो निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है।

यदि निर्दलीय एकजुट रहे तो भाजपा के साथ मिलकर बोर्ड बना सकते हैं। निर्दलीयों ने 13 सीट दर्ज की। कांग्रेस निर्दलीयों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। पिछली बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपना बोर्ड बनाया था और इस बार चुनावों में सुभाष मील समर्थकों ने कांग्रेस के बैंक को नुकसान पहुंचाया। भाजपा ने पिछली बार से एक सीट कम जीती है। वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश गोयल और अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माना जा रहा था जो चुनाव हार गए। 2015 में कांग्रेस पार्टी ने पवन कुमार गोयल को पूर्ण बहुमत से नगरपालिका अध्यक्ष बनाया था।

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