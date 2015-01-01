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कार्यक्रम:साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह शुरू भाषण प्रतियोगिता में सुमन प्रथम

खेतड़ी नगर4 घंटे पहले
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  • केसीसी प्रोजेक्ट के प्रशासन भवन में शुरू हुआ कार्यक्रम

केसीसी प्रोजेक्ट के प्रशासन भवन कार्यालय में शुक्रवार से साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक महाप्रंबधक (मानव संसाधन) विपिन शर्मा ने की।

आनंद सिंह शेखावत ने बताया कि साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन राष्ट्र हित में सद्भावना आवश्यक है विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता के निर्णायक प्रतापसिंह थे।

भाषण प्रतियोगिता में सुमन वर्मा प्रथम, जगदीश जोशी द्वितीय व श्यामसिंह चौहान तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर बाबूलाल सैनी, सुबेसिंह, विनोद कुमार आदी मौजूद थे। केसीसी प्रोजेक्ट के तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रहे स्वच्छ पखवाड़े के पांचवें दिन शुक्रवार को केसीसी प्रशासन भवन परिसर में शंकरदत्त तिवाड़ी के नेतृत्व में सफाई की गई।

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