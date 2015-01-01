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जांच:भूतोड़िया बालिका विद्यालय में सीडीईओ ने किया निरीक्षण

लाडनूं4 घंटे पहले
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स्थानीय सूरजमल भूतोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौराना कोविड-19 में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं का निरीक्षण किया तथा ऑनलाइन कक्षाओं में छात्राओं काे प्राेत्साहित करने हेतु शिक्षकाें का निर्देशित किया।

इस माैके पर ब्लाक मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीचन्द कुल्हरी भी उपस्थित थे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के आगमन पर प्रधानाचार्य भरतसिंह राहड़ ने उन्हें स्कूल-प्रोफाइल भेंट की।

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