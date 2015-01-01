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सख्ती:लाडनूं में 3 से 5 दिसम्बर तक सूखा दिवस अवधि घोषित

लाडनूं3 घंटे पहले
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  • शराब की दुकानों को सीलबंद किया जाएगा

पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां 3 से 5 दिसम्बर तक सूखा दिवस घोषित करते हुए शराब के विक्रय, सेवन आदि पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के मध्यनजर उपखण्ड क्षेत्र लाडनूं में चुनाव क्षेत्रों के पांच किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 3 दिसम्बर को शाम 5 बजे से 5 दिसम्बर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

सूखा दिवस के दौरान संबंधित चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, मदिरा दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णत निषेध होगा। आबकारी निरीक्षक डीडवाना को निर्देशित किया गया है कि मदिरा की दुकानों की तालाबन्दी के साथ सीलिंग (चपड़ी सील से) करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही एसडीएम ने सूखा दिवस अवधि से पूर्व देशी अथवा अंग्रेजी शराब की दुकानों की अवैध ब्रांचों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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