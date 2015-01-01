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सेवा:एनसीसी कैडेट्स ने किया हरित परिसर में श्रमदान

लाडनूं2 घंटे पहले
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सुजला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सौंदर्यीकरण एवं हरित परिसर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स द्वारा पौधारोपण करने के साथ ही पूर्व में लगे पौधों की खरपतवार हटाने एवं परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने का सराहनीय कार्य किया। एनसीसी प्रभारी अधिकारी डाॅ. सुमित के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने अपनी सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। प्रो. एचएस झूरिया ने कैडेट्स की परिश्रम-शीलता एवं अनुशासित कार्यकुशलता की प्रशंसा की।

उन्होंने मनसुख रणवां मनु स्मृति संस्थान, सीकर के सौजन्य से महाविद्यालय को मिले छायादार पौधों हेतु संस्थान का आभार ज्ञापित करते हुए विद्यार्थियों से आग्रह किया कि जिस भावना से संस्थान के लिये पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं, उनकी सेवाभावना के अनुरूप मेहनत करते हुए इन पौधों की देखरेख में कोई कोर कसर नहीं रखनी है।श्रमदान कार्य के दौरान वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. सप्तेश कुमार, एसआर बालान, खेल अधिकारी एनसी शर्मा, डाॅ. गजादान चारण, रामचंद्र जाट, सुखाराम ने कैडेट्स का मनोबल बढ़ाया।

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