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बैठक:काॅलेजों में अब ‘आनन्दम्’ विषय से संवारा जाएगा छात्रों का भविष्य

लाडनूं2 घंटे पहले
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  • सुजला काॅलेज में आनन्दम विषय लागू करने को लेकर बैठक आयोजित

सुजला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य एचएस झूरिया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 से विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिये सुजला महाविद्यालय में आनन्दम् विषय का प्रारम्भ किया जा रहा है।

वे महाविद्यालय में इस संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि आनन्दम् विषय से युवा पीढी में संस्कार निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलेगी। महाविद्यालयी शिक्षा के सभी विद्यार्थी इस विषय के व्यावहारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से अनिवार्य रूप से जुड़ कर अपने सुखद भविष्य का निर्माण कर पायेंगे।

सुजला महाविद्यालय में आनन्दम् विषय की नोडल अधिकारी सीता सोनी ने बताया कि इस सत्र से स्नातक भाग प्रथम एवं स्नातकोत्तर भाग प्रथम के विद्यार्थी अपने अनिवार्य विषय के रूप में आनन्दम् का अध्ययन करना होगा। यह विषय 100 अंकों का होगा, जिसमें ग्रेड अथवा अंकों का निर्धारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा।

आनन्दम् विषय के अध्ययन के लिये प्रतिदिन 30 मिनट का एक कालांश निर्धारित रहेगा। इसमें विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिये आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक एवं अन्य जीवनोपयोगी कार्यों के लिये परियोजना कार्य करवाया जायेगा।

विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समूहों में तथा निर्देशानुसार वैयक्तिक स्तर पर इन परियोजना कार्यों को सम्पन्न करना होगा। बैठक में प्रो. सप्तेश कुमार, विनीता चाैधरी, सुलोचना सोनी, डाॅ. प्रेम बाफना, डाॅ. गजादान चारण, रामनिवास मेघवाल, डाॅ. शिखा अग्रवाल आदि मौजूद थे।

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