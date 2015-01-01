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प्रशिक्षण:पशुपालकों को डेयरी प्रबंधन के लिए दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण

लाडनूं7 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य तथा आर्थिक प्रबंधन की दी गई जानकारी

पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बाकलिया द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त है और साइलेज बनाने की विधियां विषय पर जिले के पशुपालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण डेयरी के लिए दुधारू गायों एवं भैंसों के आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन तथा आर्थिक प्रबंधन की जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाने हेतु रख गया।

केंद्र के प्रभारी डॉ. महेंद्र तंवर ने बताया कि यह संस्था गांवों में जाकर पशुपालक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है परंतु कोरोना के चलते शिविर की बजाय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक के माध्यम से भी पशुपालन के बारे में जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि अब पशुपालक घर बैठे उन्नत पशुपालन तथा आपातकालीन स्थिति में पशु उपचार व आहार की व्यवस्था तथा सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

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