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प्रदर्शन:रास्ता अवरूद्ध करने एवं गंदगी को नहीं हटाने पर विरोध प्रदर्शन किया

लाडनूं2 दिन पहले
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  • ज्ञापन देने के बाद नगरपालिका टीम माैके पर पहुंची मगर बैरंग लौटी

स्थानीय रेगर बस्ती में सीसी ब्लाॅक से निर्मित सड़क पर बीचों बीच गंदी मिट्टी डालकर मार्ग को अवरूद्ध कर रखा है तथा इसी प्रकार नालियों में भी गंदगी के कारण अवरोध पैदा हो रहा है।

इससे रोष ग्रस्त नागरिकों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया तथा नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को ज्ञापन देकर सुधार की मांग की है। बालचंद रेगर, हंसराज, सुरजमन, बिमला आदि ने बताया कि रेगर बस्ती के वार्ड संख्या 23 में नालियां अवरूद्ध होने से गंदा पानी घरों के सामने इकट्ठा हो जाता है तथा रास्ते में आ जाता है। इसी प्रकार ब्लाॅक से बनी सड़क पर मलबा और कीचड़ आदि गंदगी डाल देने से रास्ते से निकलना तक मुश्किल हो गया है। नगरपालिका के कचरा संग्रह करने वाला आॅटो टीपर तक गली में नहीं घुस सकता, जिससे घरों का कचरा डालने की समस्या भी पैदा हो गई है।

गली को कुछ लोगों द्वारा जाम करने की कार्रवाई करवाई करते हुये नालियों की गंदगी और अन्य गंदगी को हटाने और रास्ते को साफ बनाने की मांग की गई है। ईओ मघराज डूडी ने इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल सफाई कर्मियों की टीम कार्यवाहक जमादार ओमप्रकाश के नेतृत्व में मौके पर भेजी, लेकिन उन्होंने वहां कोई सफाई कार्य नहीं किया।आसपास के निवासियों से बातचीत करने के बाद विवाद होने का कह कर वे वापस चले गये। इसे लेकर भी लोगों में रोष व्याप्त है।

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