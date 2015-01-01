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जांच:अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों का रिटर्निंग एवं पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया

लाडनूं3 घंटे पहले
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  • ग्राम सुनारी, हुडास, निम्बी जोधा, सिलनवाद तथा रताऊ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के संबंध में क्षेत्र के अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का रिटर्निंग अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दल ने निरीक्षण के दौरान लाडनूं के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजकीय उमावि में अवस्थित मतदान केन्द्रों ग्राम सुनारी, हुडास, निम्बी जोधा, सिलनवाद तथा रताऊ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक पायी गयी। सुविधाओं को बनाए रखने और मतदान के दौरान आवश्यक ऐहतियात बरते जाने के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एसडीएम रामावतार कुमावत के साथ पुलिस उपाधीक्षक डीडवाना, थानाधिकारी लाडनूं और मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी भी रहे।

पंचायतीराज संस्थाओं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए पंचायत समिति डीडवाना के 9 अतिसंवेदनशील और 9 संवेदनशील स्थानों को पुलिस और प्रशासन ने चिन्हित किया है, इसमें से अतिसंवेदनशील खुनखुना का निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल ने शुक्रवार को किया।

पंचायतीराज संस्थाओं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव के लिए पंचायत समिति डीडवाना के बरांगना, थाणु, दुदौली, सिंगरावट कलां, खाटू खुर्द, खुनखुना, मावा, निम्बी कलां और बिंचावा को अतिसंवेदनशील माना है और साथ ही सानियां, सूपका, दौलतपुरा, कलवानी, केराप, लोरोली कला, पालोट, मामड़ोदा और कोलिया को संवेदनशील घोषित किया है।

इनमें से अतिसंवेदनशील खुनखुना का निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी अंशुल सिंह ने शुक्रवार को किया और यहां अवस्थित मतदान केन्द्रों के भवन की स्थिति, उपलब्ध व्यवस्थाएं और अन्य बिन्दुओं को देखा। शांतिपूर्ण, भयमुक्त, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव करवाना पहली प्राथमिकता है, जिसे मतदान कर्मियों, पुलिस, प्रशासन और जनता के सहयोग से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

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