पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सख्ती:अंतिम दिन ज्यादा नामांकन के लिए विशेष सावधानी के निर्देश

लाडनूं2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नामांकन प्रक्रिया के दौरान करवाई जा रही है वीडियोग्राफी

लाडनूं रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि नाम निर्देशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और उपखण्ड कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इस बाबत पुलिस और वीडियोग्राफी टीम को पाबंद कर दिया गया है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. मूलचंद चौधरी को निर्देशित किया गया है कि पंचायत समिति सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र नामांकन भरने की अंतिम 9 नवम्बर है और अंतिम दिवस को ज्यादा संख्या में फार्म भरे जाने की संभावना है।

अतः खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर कोविड-19 की गाइड-लाइन यथा- थर्मल स्क्रिनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनीटाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करें।

आर.ओ. कुमावत ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के आम चुनाव 2020 के तहत 10 व 11 नवम्बर को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक तापड़िया आईटीआई जसवंतगढ़ में पीओ, एपीओ प्रथम का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त समस्त प्रशिक्षणार्थियों से प्रश्न पत्र हल करवाया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें