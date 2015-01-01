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पंचायत चुनाव:नामांकन के दूसरे दिन लाडनूं में पहला आवेदन डेगाना व डीडवाना में किसी ने फार्म नहीं भरा

लाडनूं2 घंटे पहले
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  • 4 नवंबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, अंतिम तिथि 9 नवंबर तक

पंचायत समिति सदस्यों के लिए हो रहे चुनाव में नाम निर्देशन भरने के दूसरे दिन एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस क्षेत्र का यह पहला नामांकन जसवंतगढ़ के अंजनी कुमार सारस्वत ने भरा है। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के क्रम में गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य के लिए 1 नाम निर्देशन फार्म प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि आमजन में नाम निर्देशन फार्म भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर सोमवार है। 8 नवम्बर को रविवार होने के कारण नाम निर्देशन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी नामांकन भरने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कोविड-19 की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए एवं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं के साथ अधिकतम एक व्यक्ति को प्रस्तावक के रूप में साथ लाया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी रामावतार कुमावत ने नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी मघराज डूडी को निर्देशित किया कि नगरपालिका क्षेत्र में दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने और पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त आदेशों की पालना में संबंधित से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा आवारा पशुओं को गौ-शालाओं में भिजवाने एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिए जनआंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने और जरूरतमंदों को मास्क वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया।

पंचायत समिति चुनावों के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन डेगाना में गुरूवार को दूसरे दिन भी एक भी नामांकन नहीं भरा गया। उपखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन फार्म लिए जा रहे हैं, परन्तु आज दूसरे दिन एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया। नामांकन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है।

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