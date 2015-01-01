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वेबिनार:सभी व्याधियों का मूल हमारे आहार की अशुद्धि- प्रो. धर्मचंद

लाडनूं4 घंटे पहले
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  • प्राकृत साहित्य में स्वास्थ्य विषयक सूत्र पर वेबिनार

जैन विश्वभारती संस्थान विश्वविद्यालय के प्राकृत एवं संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रो. दामोदर शास्त्री ने प्राकृत वांगमय को स्वास्थ्य सम्बन्धी सूत्रों की निधि बताया। उन्होंने कहा कि आगम साहित्य में अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य विषयक चर्चा आई है।

आगमों में स्वास्थ्य के दो भेद बताये गये है। आंतरिक स्वास्थ्य तथा बाह्य स्वास्थ्य। आंतरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तप, संयम, साधना और आहार शुद्धि की अपेक्षा है तो बाह्य स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए औषधि की अपेक्षा रहती है।

मुख्यवक्ता प्रो. धर्मचन्द जैन ने आहार शुद्धि पर जोर देते हुए कहा कि सभी व्याधियों का मूल हमारे आहार की अशुद्धि है। यदि हम संयमित आहार करें तो अनेक व्याधियों से बच सकते हैं। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता प्रो. श्रीयांश सिंघई, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा, डाॅ. समणी संगीतप्रज्ञा, प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन, प्रो. सुषमा सिंघवी तथा प्रो. अनेकांत कुमार जैन ने भी अपने विचार रखे।

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