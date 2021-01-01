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चुनाव:कांग्रेस को 16 में तो भाजपा को आठ वार्डों में सफलता मिली

लोसल7 घंटे पहले
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कांग्रेस और भाजपा दोनों को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली। पिछली बार कांग्रेस ने निर्दलीय के सहयोग से अपना बोर्ड बनाया था। कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 28 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें से 16 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। भाजपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन आठ सीटों पर ही सिमट गई।

वार्ड 25 से वरिष्ठ समाज सेवी सत्यनारायण कालिका की पुत्रवधु भाजपा प्रत्याशी प्रीति कालिका चुनाव हार गई। यहां पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर उन्होंने यहां से अपनी पत्नी बबीता शर्मा को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की, वहीं वार्ड आठ में 30 सालों से भाजपा ने अपना कब्जा कर रखा था।

उसके गढ़ में महेंद्र वाल्मीकि ने सेंध्प लगाई और जीत हासिल की। चुनावों में वार्ड 22 से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान लीलगर ने भाजपा प्रत्याशी मधुलता शर्मा को 311 मतों से पराजित कर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस के इमरान लीलगर को 511 मत मिले, जबकि भाजपा की मधुलता को 180 मत मिले।

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