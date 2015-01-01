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आग से नुकसान:आग में भैंस जिंदा जली, तीन झुलसी छप्पर में रखा चारा व अनाज भी जला

मलसीसर2 घंटे पहले
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  • मलसीसर के वार्ड 20 की घटना, मोई सद्दा में आगे से घरेलू सामान जला

मलसीसर के वार्ड 20 मेघवालों की ढाणी में शनिवार अलसुबह करीब तीन बजे अज्ञात कारणों से लगी आग से एक किसान का सब कुछ जलकर राख हो गया। कच्चे छप्परों में लगी आग से एक भैंस की मौत हो गई वही तीन भैंस झुलस गई। छप्परों में रखा चारा, अनाज व अन्य सामान भी जल गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 20 के पवन मेघवाल पुत्र मोहनलाल के घर पर बने कच्चे छप्परों में लगी। जब तक लोगों की आंख खुलती आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

पुलिस ने भी मौके पर पहुंच कर आगजनी की घटना की जांच की। पशु चिकित्सक डॉ. अनिल बुडानिया ने आग से झुलसी भैंसों के प्राथमिक उपचार किया। वहीं मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया। पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति ने मौके पर पहुंच कर परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

सिंघाना. छप्पर में अचानक आग लगने के कारण उसमें रखा हजारों रुपए का घरेलू सामान जल गया। एचसी सुरेश कुमार ने बताया कि मोई सद्दा निवासी शांति मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि शनिवार दोपहर को उसके छप्पर में अचानक आग लग गई। छप्पर के अंदर दो बोरी बाजरा, एक बोरी गेहूं, चार चारपाई, एक एचपी की मोटर सहित अंदर रखा 40-50 हजार रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया।

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