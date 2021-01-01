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खेल:नालवा ने 4 विकेट से जीता उद्घाटन मैच

मंड्रेला7 घंटे पहले
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नन्दरामपुरा में आदर्श क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित सुनील मेमोरियल ट्रॉफी का आगाज भामाशाह चरणसिंह पुनिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियो में उपप्रधान चिड़ावा विपिन नूनिया व पूर्व मंडी सदस्य प्यारेलाल बोला थे। भामाशाह पुनिया ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता का होना बहुत आवश्यक है।

ग्रामीणों द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उद्धघाटन मैच नालवा और मंड्रेला के बीच खेला गया जिसमें मंड्रेला ने पहले बललेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरो में 73 रन बनाए जवाब में नालवा की टीम ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ दी मैच नालवा के सुनील रहे।

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