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संदिग्ध लाश:सांगासी जोहड़ में मिला युवक का शव, हथियार से चोट के निशान

मुकुंदगढ़12 मिनट पहले
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बीदासर निवासी विजेंद्र पुत्र हनुमानराम नायक
  • सीकर जिले के बीदासर का रहने वाला था युवक

झुंझुनूं रोड पर सांगासी जोहड़ में गुरुवार को सीकर जिले के बीदासर निवासी एक युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। पुलिस इसे हत्या मानकर चल रही है। ग्रामीणों की सूचना के बाद एसएचओ रामस्वरूप बराला मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त सीकर जिले के बलारां थाना इलाके के बीदासर निवासी विजेंद्र पुत्र हनुमानराम नायक 23 के रूप में हुई। सोशल मीडिया पर मृतक का फोटो वायरल होने के बाद उसके भाई मातादीन ने शिनाख्त की।

मातादीन ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि विजेंद्र ट्रैक्टर पर ड्राइवरी करता था। पिछले करीब 10-15 दिनों से उसने काम छोड़ दिया और घर पर ही रहता था। विजेंद्र अविवाहित था। बुधवार रात को वह रोजमर्रा की भांति खाना खाकर सो गया था। रात करीब 10-11 बजे विजेंद्र के पास किसी सुरेंद्र का फोन आया था।

तब उसने आने के लिए कहा था। सुबह विजेंद्र अपनी चारपाई पर नहीं था। घरवालों ने तलाश किया तो वह नहीं मिला। विजेंद्र के दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो देखा तो पता चला। विजेंद्र की जेब से दोनों मोबाइल व पर्स भी नहीं मिला। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई ने घर से बुलाकर हत्या कर लाश जोहड़ में डाल जाने का मामला दर्ज कराया है।

एफएसएल, एमओबी की टीमों ने उठाए साक्ष्य
जोहड़ में युवक का शव मिलने के बाद एएसपी वीरेंद्र मीणा, डीएसपी सतपालसिंह नवलगढ़, सीआई जयप्रकाश बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। पुलिस को शव के पास बाइक के टायरों व जूतों के निशान भी मिले हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव यहां डाला गया है। जिला पुलिस की स्पेशल टीम के साथ एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वॉयड भी मौके पर पहुंचे। टीमों ने जांच के लिए विभिन्न साक्ष्य, फुटप्रिंट उठाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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