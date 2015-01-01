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तालाब में मिला था शव:पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही किया हत्या के मामले का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुकुंदगढ़एक घंटा पहले
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मुकुंदगढ़। हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र कुमार और अशोक कुमार।
  • गुरुवार को हत्या कर शव मुकुंदगढ़ के सागासी जोहड़े में पटक गए थे

(मोहम्मद मुस्लिम). झुंझुनूं जिले की मुकुंदगढ़ पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही हत्या का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक के जीजा-साले हैं और हत्या अवैध संबंधों के शक में की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह कहानी आई सामने
मंडासी गांव के जोहड़े (छोटा तालाब) में गुरुवार को शव मिला था। पुलिस के अनुसार मृतक विजेंद्र कुमार था तथा उसके जीजा और साले ने मिलकर हत्या की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विजेंद्र कुमार सुरेन्द्र कुमार की पत्नी से फोन पर बातचीत करता था। सुरेंद्र लंबे समय विदेश में रहा था। वहीं विजेंद्र का उसके घर आना-जाना था।

सुरेंद्र ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह पैदा होने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सुरेन्द्र कुमार पुत्र भानाराम निवासी बीदासर, सीकर और अशोक कुमार पुत्र रामवतार निवासी खिरोड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनके पूछताछ कर रही है।

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