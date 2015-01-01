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खेल प्रतियोगिता:भोजनगर को हराकर नवलड़ी ने कबड्डी का उद्‌घाटन मैच जीता

नवलगढ़4 घंटे पहले
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बड़वासी में शुक्रवार की शाम को रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य अतिथि भारती कुमारी थी। सरस्वती स्कूल के निदेशक बीरबल सिंह गोदारा विशिष्ट अतिथि थे। अध्यक्षता पूर्व उप सरपंच पूर्णमल मेव ने की। इस दाैरान महावीर ढाका, परमेश्वर झाझड़िया व किशनलाल विशिष्ट अतिथि थे।

उद‌घाटन मैच में नवलड़ी की टीम ने भोजनगर की टीम को हराया। इससे पहले मुख्य अतिथि गोदारा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलों से भाइचारा बनाता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।

उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मुकेश टेलर, महमूद, नदीम, नरेश, सुवावाल, प्यारेलाल, मोंटी, बंटी, कमलेश, कमल, विमल, सुमित आदि मौजूद थे। आयोजका दीपक, अमित व रूपेश ने आभार जताया। प्रतियोगिता का समापन शनिवार रात आठ बजे होगा।

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