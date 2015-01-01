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सेवा:रुचिका के इलाज के लिए लोगों ने जुटाए चार लाख रु.

नेछवा3 घंटे पहले
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  • 3 साल की बच्ची जन्म से न्यूरो की बीमारी से जूझ रही है

भिलुंडा पंचायत की सेवदा की ढाणी गांव निवासी तीन साल की मासूम रुचिका का इलाज अब हो सकेगा। वह भी अपने बचपन को स्वस्थ बच्चों की तरह जी सकेगी। इलाज के लिए रुपयों को तरस रहे परिवार की सहायता के लिए सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम के जरिए रुचिका के इलाज के लिए चार लाख रुपयों की राशि इकट्ठा की जा चुकी है।

सेवदा की ढाणी निवासी राजेश सामरिया की बड़ी बेटी रुचिका के जन्म से न्यूरो की जटिल समस्या है। इसके कारण रुचिका न तो चल सकती है और न ही कुछ बोल सकती है। रुचिका के पिता सीकर से सब्जी लाकर ऊंटगाड़ी से गांवों में बेचकर परिवार को पाल रहे हैं। रुचिका को कई अस्पताओं में दिखाया, लेकिन रुपयों के अभाव में ऑपरेशन नहीं किया जा सका।

क्षेत्र में पीडि़त मानवता की सेवा के लिए काम कर रही आपणी मानवता सेवा संस्थान ने रुचिका के परिवार से मिलकर सोशल मीडिया पर सहायता के लिए मुहिम शुरू की। संस्थान के ताराचंद सेवदा ने बताया कि रुचिका के पिता को संस्थान के सदस्यों की ओर से एक लाख 85 हजार आठ सौ रुपए की राशि का चेक सौंप दिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चली मुहिम से भी दो लाख से ज्यादा रुपयों की राशि खाते में जमा हो चुकी है। अब रुचिका का जयपुर में इलाज करवाया जाएगा।

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