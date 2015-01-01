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तैयारी:वार्डों में सेवादल ने लगाए चुनाव प्रचार प्रभारी

नेछवा14 मिनट पहले
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नेछवा पंचायत समिति के जिला परिषद वार्ड व पंचायत समिति सदस्य के वार्डों में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस सेवादल ने जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बाटड़ की अध्यक्षता में बैठक की। जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बाटड़, नेछवा ब्लाॅक सेवादल अध्यक्ष नंदूसिंह शेखावत, लक्ष्मणगढ़ ब्लाॅक सेवादल अध्यक्ष बुंदू खान राजास, वार्ड चार के प्रचार प्रभारी महेन्द्र सिंह शेखावत, जिला परिषद प्रत्याशी कपिल शर्मा, पंचायत समिति प्रत्याशि अनिल कुमार रैगर ने सम्बोधित किया।

नेछवा ब्लाॅक सेवादल अध्यक्ष नंदूसिंह शेखावत ने बताया कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए गांव, चौपाल व ढाणियों में घर-घर जाकर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया जाएगा।जिलाध्यक्ष बाटड़ ने बैठक में जिला परिषद वार्ड पांच में चुनाव प्रचार के लिए पंचायत समिति सदस्य कैलाश शर्मा व इंटक जिलाध्यक्ष इस्लामुद्दीन खोखर को प्रचार प्रभारी बनाया।

इस दौरान उम्मेद खां मलवान, गोविंद जेदिया, गुफरान खान, लालचंद सैनी, गुलाब खान, भंवरलाल नायक, हाकम अली खान, गोवर्धन जेदिया, नानू मनियार, मदनसिंह, आसिफ खान, राकेश कुमार इमरान खान, सुनील रैगर, मौसिम खान, हरीश, अकरम, दीनदयाल, मंजूर खान, तौफीक, मनोज, महमूद, नाथू खान, भगवानाराम, विनोद, महेंद्र सिंह, जगदीश जाखड़, गोवर्धन बुरानिया, श्रवण चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे।

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