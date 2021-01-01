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मामला दर्ज:नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

नीमकाथाना3 घंटे पहले
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नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई लालसिंह ने बताया कि 26 जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उसमें बताया था कि 25 जनवरी की रात को नाबालिग घर में अपनी मां के साथ सो रही थी।

सुबह परिवार के लोग उठे तो नाबालिग नहीं थी। आस-पास व रिश्तेदारों से पूछताछ में भी कोई जानकारी नहीं मिली। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जयपुर से नाबालिग को बरामद कर आरोपी रानोली के वाल्मीकि माेहल्ला निवासी रवि (21) पुत्र लालचंद वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है।

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