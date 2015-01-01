पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सांसद बोले:कांग्रेस ने किसानों व बेरोजगारों को गुमराह किया

नीमकाथाना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नीमकाथाना व पाटन पंस में हुए चुनावी कार्यक्रमों में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों व बेरोजगारों को गुमराह कर सत्ता हासिल की है। किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी व बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झांसा दिया।

पूर्व विधायक प्रेमसिंह बाजौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को चुनावी जाल में उलझा रखा है। इससे लोगों में हताशा है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर कोरोना काल में भी लोगों को लूटा जा रहा है। पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सांवलराम यादव, प्रभुदयाल शर्मा, होशियार सिंह भाखर, मोंटू कृष्णियां, श्रीचंद जाखड़, छीतरमल गुर्जर, शिवचरण गुर्जर, दाताराम गुर्जर, द्वारकासिंह, एडवोकेट रामसिंह गुर्जर व यादराम यादव ने संबोधित किया। भाजपा ने गोडावास, नयाबास, कोटड़ा, नापावाली, मांवडा खुर्द, नाथा की नांगल, दयालकीनांगल, बिहारीपुर, डाबला, बिहार, श्यालोदड़ा आदि में सभाएं की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें