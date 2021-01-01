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वीडियो सॉन्ग:10 डॉक्टरों ने राजस्थानी संगीत को प्रमोट करने के लिए तारा री चुनरी वीडियो सॉन्ग शूट किया

सीकर7 घंटे पहले
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  • अरिहन्त हॉस्पिटल के डॉ. अजय जैन व डॉ. सरिता जैन अब तक विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कई शॉर्ट फिल्म व वीडियो बना चुके हैं

जिले के डॉक्टरों अपने काम के लिए रचनात्मकता में भी योगदान दे रहे हैं। अरिहंत हॉस्पिटल के डॉ. अजय जैन व डॉ. सरिता जैन ने राजस्थानी गीत-संगीत को प्रमोट करने के लिए तारा री चुनरी नाम से साढ़े चार मिनट का वीडियो बनाया है। मंडावा में शूट किए गए वीडियो में 8 अन्य डॉक्टर्स ने भी अभिनय किया है। वीडियो 30 जनवरी को रिलीज किया गया। वीडियो अरिहन्त क्रिएशन के डायरेक्टर डॉ. अजय जैन ने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि हमने साथी बैचमेट्स का सेवन-एसीएस के नाम से ग्रुप बना रखा है।

सभी डॉक्टर अलग-अलग जगहों पर कार्यरत हैं। कोविड-19 के चलते हमने प्लान किया कि राजस्थान गीत-संगीत व यहां की परंपरा को पंजाब व हरियाणा के गानों की तरह प्रमोट किया जाए। कोरोनाकाल में मरीजों के इलाज में व्यस्त हाेने के कारण इन पांच कपल डॉक्टर्स ने वीडियो की शूटिंग न्यू ईयर पर की।

डायरेक्शन से लेकर ड्रेस सलेक्शन, स्क्रिप्ट, वीडियो एडिटिंग, शूट के लिए स्थान आदि का चयन सहित सभी कार्य भी इन्हीं डॉक्टरों ने ही किया है। इनमें डॉ. अजय जैन- डॉ. सरिता जैन, डॉ. अमिताभ, डॉ. अमृता, डॉ. अभिषेक, डॉ. मोनिका, डॉ. अभय- डॉ. रचना, डॉ. आशीष, डॉ. नीलू हैं। सिनेमैटोग्राफी रामदेव बनिया, वीडियो की कोरियोग्राफी विशाल ने की है। जावेद खान व विडियो एडीटींग मुकेश जांगिड़ ने की है। तारा री चुनड़ी गीत के गायक सीमा मिश्रा, मुकेश बागड़ा व संगीत रामलाल माथुर का है।

डाॅ. अजय जैन ने खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है
डॉ. अजय जैन ने बताया कि उन्होंने अरिहंत क्रिएशन के नाम से स्वयं का यू-ट्यूब चैनल बना रखा है। वे गत तीन साल से विभिन्न मुद्दों पर शॉर्ट फिल्में व वीडियो बना रहे हैं। कोरोना वैक्सिनेशन लगवाने के लिए भी कई वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। वे सामाजिक मुद्दों के साथ ही मेडिकल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर भी वीडियो बना चुके हैं।

इससे पांच से साल लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया हुआ है। उनका लक्ष्य है कि राजस्थान का कल्चर विश्वभर में पहुंचे। इससे आमजन काफी जागरूक हो रहे हैं। अरिहन्त क्रिएशन के डायरेक्टर डॉ.अजय जैन व डॉ. सरिता जैन ने बताया कि कोरोना से उबरने के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों और नर्सिंगकर्मियों को क्रिएटिव क्षेत्र में लाने के लिए भी वे प्रयासरत हैं। विडियो अरिहंत क्रिएशन के यूट्यूब चैनल https://youtu.be/HLUTb8Ra1M8 से देखा जा सकता है।

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