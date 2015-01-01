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कोरोना संदिग्ध:102 नए कोरोना पॉजिटिव

सीकरएक घंटा पहले
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जिले में गुरुवार को 102 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं सांवली में कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। अब तक कोरोना वायरस से 6961 संक्रमित हो चुके हैं। इनमे से 5478 स्वस्थ हो चुके हैं। गुरुवार को भी 60 जनों को डिस्चार्ज किया।

जबकि 1422 व्यक्ति उपचाराधीन है। एडिशनल सीएमएचओ की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा सीएमएचओ ऑफिस के सात जने संक्रमित मिले है। कुल 51 जनो की जाँच रिपोर्ट संक्रमित मिली है। इसके अलावा फतेहपुर ब्लॉक में 24, खण्डेला ब्लॉक में 2, लक्ष्मणगढ में 4 पॉजिटिव आए हैं।

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