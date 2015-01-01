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रोडवेज:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा व दिवाली के लिए आज से 11 राज्यों को जोड़ते हुए 141 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी

सीकर4 घंटे पहले
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  • बसों का संचालन
  • प्रथम चरण में निगम की बसों का ही संचालन करने की तैयारी, सीएमडी ने दिए आदेश

रोडवेज की ओर से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तथा दीपावली को लेकर सभी बसों का संचालन किया जाएगा। निगम ने यह निर्णय कोरोना काल में बसों में भीड़ कम करने के लिए लिया है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने इस संबंध में प्रदेशभर के सभी आगार प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं, धार्मिक स्थलों के लिए आने-जाने एवं दिपावली पर्व पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी करें। संचालन शुक्रवार से कर दिया जाएगा। लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधाओं के देखते हुए बसों की समय सारणी तथा टिकट बुकिंग की व्यवस्था भी ऑनलाइन की है। यात्री www.rsrtconline.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं।सीकर आगार कार्यशाला मैनेजर उर्मिला के मुताबिक गुरुवार तक सीकर से निगम द्वारा कुल 109 गाड़ियों में 105 गाड़ियों का मार्गों पर संचालन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अनुबंधित बसों का संचालन नहीं किया गया है।

जयपुर मार्ग पर प्रत्येक 10 मिनट में रोडवेज की बसों का संचालन किया जा रहा है। सीकर दिल्ली मार्ग 30 मिनट, सीकर बीकानेर 1 घंटा, सरदारशहर रतनगढ़ 30 मिनट, सुजानगढ़ 30 मिनट, अजमेर 45 मिनट में बस का संचालन किया जाएगा। अन्य मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के मुताबिक अतिरिक्त बसें निकाली जा रही। सीकर आगार से जुड़ी समस्याओं के लिए निगम की 01572 270 339 नंबर पर हेल्पलाइन सेवा स्थापित की गई है।

लंबी दूरी के लिए 11 राज्यों से संचालित की जाएगी
रोडवेज सीएमडी ने राजस्थान के सभी बस डिपो मैनेजर को राजस्थान के अलावा 11 राज्यों को जोड़ते हुए बसों के संचालन के आदेश जारी किए हैं । जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के के लिए रोडवेज की बसें संचालित की जाएगी। राजस्थान रोड़वेज द्वारा दीपावली में कांस्टेबल भर्ती को लेकर कुल 2306 बसों को 1216 मार्गो पर 5361 परिचक्र संचालित करने का निर्णय किया है।

लंबी दूरी के इन 69 मार्गों पर आज से बसों का संचालन
बूरोड-बीकानेर वाया रेवदर, आबूरोड-उदयपुर वाया देवला, आबूरोड-अजमेर वाया सिरोही, आबूरोड-अहमदाबाद वाया पालनपुर, आबूरोड-जयपुर वाया पाली, बीकानेर-अजमेर वाया नागौर, अजमेर-सालासर वाया डीडवाना, अजमेर-दिल्ली वाया जयपुर, अजमेर-बीकानेर वाया नागौर, सालासर-अजमेर वाया डीडवाना, अनुपगढ-दिल्ली वाया हिसार, बाडमेर-बीकानेर वाया फलसून्ड, बांसवाडा-बीकानेर वाया आसपुर, चित्तौडगढ़-बडौदा वाया बांसवाडा, चित्तौडगढ़-डहोड वाया बांसवाडा, कोटा-उदयपुर वाया डाबी, बडौदा-चित्तौडगढ़ वाया बांसवाडा, डीडवाना-दिल्ली वाया सीकर, जयपुर-बाड़मेर, दिल्ली-गंगानगर वाया डबवाली, गंगानगर-दिल्ली वाया भदरा, गंगानगर-दिल्ली वाया डबवाली, जोधपुर-सिरोही वाया पाली, उदयपुर-जालौर वाया सिरोही, जयपुर-झालावाड वाया बून्दी, फलौदी-हरिद्वार वाया सरदार शहर, सीकर-दिल्ली वाया सिंघाना, खाटूश्यामजी-जयपुर वाया रींगस, जयपुर-बडौदा वाया डिग्गीगांव से होकर किया जाएगा।

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