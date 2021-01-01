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यूक्रेन भेजने के नाम पर लाखों की ठगी:विदेश में नौकरी के नाम पर अतिरिक्त विकास अधिकारी के बेटे और उसके दाेस्त से 15.50 लाख रुपए हड़प लिए

सीकर4 घंटे पहले
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  • दाेनाें काे विदेश भिजवाया, लेकिन नाैकरी नहीं लगाई, मजबूरी में हाॅस्टल में रहकर गुजार रहे दिन

विदेश में राेजगार दिलाने के नाम पर जिला परिषद के अतिरिक्त विकास अधिकारी के बेटे और उसके दाेस्त से 15.50 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। कंपनी ने दाेनाें काे विदेश ताे भेज दिया है, लेकिन, अभी तक उनकी नाैकरी नहीं मिली। मजबूरी में उन्हें हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ रहे हैं और घरवालों से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं।

जिला परिषद में अतिरिक्त विकास अधिकारी पूर्णमल शर्मा ने बताया कि उनका बेटा आशीष और उसका दोस्त सूर्यप्रताप सिंह होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए हैं। उसके भतीजे चंद्रशेखर पारीक ने इनकाे राइजिंग ऑवरसीज कंपनी के जरिए यूक्रेन भेजने का कहा। कहा कि दाेनाें काे 35 से 60 हजार रुपए वेतन मिलेगा। वेतन की जिम्मेदारी राइजिंग ओवरसीज कंपनी की रहेगी।

इस पर कम्पनी के डायरेक्टर धर्मवीर पुत्र बलवान निवासी शिव मंदिर के पास, हाणी बीजा लंबा फतेहाबाद ( हरियाणा ) व संजय निवासी फतेहाबाद ने 15.50 लाख रुपए वसूल लिए और उसके बेटे तथा उसके दाेस्त सूर्यप्रताप काे 24 नवंबर 2020 को यूक्रेन भिजवा दिया। आराेप है कि उसके बेटे व सूर्यप्रताप काे विदेश गए दाे महीने से ज्यादा हाे गए। लेकिन, अभी तक उनकाे हाेटल में काम नहीं दिलवाया गया है।

आरोपियों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया
पीड़ित पूर्णमल के अनुसार तीन दिन पहले ही उन्हाेंने व्यवस्था कर यहां से उसके बेटे काे खाने-पीने का खर्चा भिजवाया है। क्याेंकि उसके बेटे आशीष ने फाेन कर बताया था कि वे दाेनाें हाॅस्टल में रह रहे हैं और पापा उनके पास पैसे भी खत्म हाे गए हैं। ऐसे में उनकाे वहां परेशानी उठानी पड़ रही है।

इस बारे में जब कंपनी के धर्मवीर व संजय से बातचीत की गई। दाेनाें काे राेजगार नहीं दिलवाने तथा इनके वापस स्वदेश लाैटाने सहित दिए गए रुपए लाैटाने के बारे में कहा ताे इन्हाेंने फाेन उठाना बंद कर दिया। आराेप है कि धर्मवीर और संजय ने धाेखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए हैं। पुलिस ने जांच एएसआई हिदायत अली काे साैंपी है।

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