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रियल एस्टेट में दिवाली:शहर में 18 प्रोजेक्ट संचालित : एक माह में 215 लोगों ने बुक कराया घर, तोदी नगर में सबसे ज्यादा बोली लगा खरीदे भूखंड

सीकर36 मिनट पहले
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  • कोरोना काल के बीच लोगों में प्रॉपर्टी खरीदने काे लेकर रुझान बढ़ा, छूट व ऑफर्स का उठा रहे हैं फायदा

कोरोना काल के बीच ग्राहकों में अपने सपनों के आशियाने की बुकिंग होड़ है। दीपावली से पहले रियल एस्टेट कारोबार में अचानक उछाल आया है। लोगों में खुद का आशियाना खरीदने की होड़ लगी है। एक ओर जहां लोगों ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स को सराहा, तो वहीं कई ग्राहकों ने अपने सपनों के आशियाने की बुकिंग भी करवाई। आशियाना खरीदने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में साइट विजिट्स हो रही है। सीकर शहर में फ़िलहाल 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें करीब 8 हजार 2/3 बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

कंपनियां इन फ्लैट्स पर आकर्षक ऑफर भी दे रही है। मल्टीस्टोरी फ्लैट्स निर्माण में नामी कंपनियों का मेटेरियल काम में लिया गया गया है। दीपावली पर रियल एस्टेट में अचानक बूम आया है। इन 18 प्रोजेक्ट में एक माह में 220 से ज्यादा फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है।

हर दिन हर साइड पर 15 से 18 विजिट हो रही है। कंपनी स्टाफ खरीदारों को फ्लैट्स की गुणवत्ता और अन्य जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। प्रोजेक्ट में ग्राहकों को विशेष डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है। कंपनी डायरेक्टरों ने दीपावली पर विशेष ऑफर शुरू किया है। विभिन्न प्रोजेक्ट में 2/3 बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध हैं। बीकानेर बाईपास पर मधुवन होम कंपनी विला की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।
तोदी नगर में 70 प्लाॅट बेचे, 62 करोड़ कमाए
रियल एस्टेट में अचानक आए उछाल का परिणाम रहा कि खरीददारों ने तोदी नगर में भूखंड खरीदने के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली लगाई। 51 हजार 786 रूपए प्रति वर्ग गज प्लॉट बिका। नगर परिषद ने कोरोना काल में भूखंडों का ऑक्शन कर 62 करोड़ रुपए की कमाई की।

तोदी नगर ने प्लॉटों की बोली लगाने के लिए लोगो की भीड़ उमड़ी। शहर में इसके अलावा यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनियों में खरीददारों की भीड़ उमड़ रही है। इधर रियल एस्टेट कारोबार में उछाल के कारण यूआईटी ने भी लोगो से अप्रूव्ड कॉलोनियों में खरीद करने की अपील की है। अवैध कॉलोनियों से बचने की सलाह दी है।

शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट, जहां हर दिन खरीदारों की 15 से 20 विजिट

रामेश्वरम रेजीडेंसी: तोदी नगर और मेडिकल कॉलेज के नजदीक यह प्रोजेक्ट लोगों को खासा लुभा रहा है। रामेश्वरम रेजीडेंसी के शीशराम रणवां ने बताया कि सीकर का पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें समय पर पजेशन दी गई है। रेजीडेंसी में 780 फ्लैट्स है। इनकी पजेशन दी जा चुकी है। फ़िलहाल 400 परिवार रह रहे हैं। रणवां ने बताया कि रामेश्वरम पैराडाइज में 270 फ्लैट्स है। नवंबर माह में पजेशन दे दी जाएगी।

मधुवन होम: यह प्रोजेक्ट बीकानेर बाईपास पर प्रोजेक्ट में 56 विला तैयार किए जा रहे है। शहर का यह पहला प्रोजेक्ट है जहा खरीदारों की विला तैयार कर उपलब्ध कराए जा रहे है। राजेंद्र खीचड़ ने बताया कि लॉक डाउन में बाद 700 से ज्यादा विजिट हो चुकी है। हर दिन 15 से 18 खरीदार विला देखने पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है।
मानव सिटी: जयपुर रोड पर तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट को लेकर लोगो में उत्साह है। प्रोजेक्ट संचालक गिरधारीलाल जांगिड़ ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों में खुद के घर को लेकर उत्साह है। 462 फ्लैट्स वाले प्रोजेक्ट में दीपावली पर 67 बुकिंग हो चुकी है। हर दिन 14 से 15 विजिट हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन में 17 बुकिंग आई है।
मातृछाया: कंपनी की ओर से बीकानेर बाईपास रामपुरा चौराहा और आरटीओ ऑफिस के पास राधकिशनपुरा में 1200 से ज्यादा फ्लैट तैयार कराए जा रहे है। एमडी विजय शर्मा ने बताया कि ग्राहकों को तय समय में पजेशन दी जाएगी। रोज दोनों प्रोजेक्ट पर 30 से ज्यादा विजिट्स हो रही है। तीन दिन में 17 से ज्यादा फ्लैट्स बुक किए है।
कृष्णा रेजीडेन्सी : नवलगढ़ रोड पर बन रही रेजीडेन्सी के कृष्णगोपाल मित्तल ने बताया कि 476 फ्लैट है। जिसमें 380 फ्लैट 2 बीएचके हैं और 96 फ्लैट 1 बीएचके हैं। 70 फीसदी फ्लेटों की बुकिंग हो चुकी है। पजेशन फरवरी-2021 से पहले देने का लक्ष्य रखा है। हमारी रेजीडेन्सी के आस-पास एजुकेशन हब होने के कारण लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है।

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