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मौसम:दिन-रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर

सीकर4 घंटे पहले
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उत्तर की ओर से आने वाली हवा के थमने पर पारा तेजी से चढ़ रहा है। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अन्तर हो गया है। बुधवार को रात का तापमान 8.5 डिग्री व दिन का 28.5 डिग्री पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार ​है।

जिसके चलते सीकर, अलवर, भरतपुर, झुुंझुनूं, चूरू, श्रीगंगानगर, और हनुमानगढ़ में कहीं-कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इस बार मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। बदले हुए मौसम से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि फसलों के पकाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। यदि नमी रहती है तो फसलों को अच्छा फायदा होगा, इसलिए अभी करीब 15 दिन और सर्दी पड़नी चाहिए। यदि इस बीच ओलावृष्टि हो जाती है तो खेती में नुकसान हो सकता है। वहीं धूप में तेजी से भी फसलें झुलसने का डर बना रहता है।

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