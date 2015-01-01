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  • 20 Lakh 61 Thousand 757 Voters Of Sikar District Will Vote In The Election Of Panchayat Samiti And Zilla Parishad Member.

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चुनाव:पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में सीकर जिले के 20 लाख 61 हजार 757 मतदाता करेंगे मतदान

सीकर3 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शुक्रवार को हुए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के अनुसार जिले में पंचायत व जिला परिषद चुनाव में 20 लाख 61 हजार 757 मतदाता अपना मतदान करेंगे। जिसमें 1088607 पुरुष व 973150 महिला मतदाता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर(32) में कुल 236525 मतदाता है। जिनमें 124354 पुरुष व 112171 महिला, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़(33) में कुल 262045 मतदाता है जिनमें 135822 पुरुष, महिला 126223 है। धोद(34) में कुल 260901 मतदाता हैं। जिनमें 136195 पुरूष, महिला 124706 हैं। सीकर (35) में कुल 271635 मतदाता हैं। जिनमें 143026 पुरूष, महिला 128609 हैं। दांतारामगढ़(36) में कुल 268088 मतदाता हैं।

जिनमें 140935 पुरूष व 127153 महिला है। खंडेला(37) में 244311 मतदाता हैं। जिनमें 130465 पुरुष व 113846 महिला है। नीमकाथाना(38) में कुल 256449 मतदाता हैं। जिनमें 138118 पुरूष व 118331 महिला हैं। श्रीमाधोपुर(39) में कुल 261803 मतदाता है जिनमें 139692 पुरूष व 122111 महिला मतदाता है।

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी
विधानसभा मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन विभाग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम में सहयोग को लेकर उप निर्वाचन अधिकारी धारा सिंह मीणा ने कलेक्ट्रेट स्थिति राजीव गांधी सेवा केन्द्र में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी मीणा ने अधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी दी। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद थे।

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