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कोविड 19:2 दिन में 283 ने कोरोना को हराया, 26 नए पॉजिटिव

सीकर4 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को एक ही दिन में 283 जनों ने कोरोना को हराया। जिले में उपचाराधीन मरीजो की संख्या घटकर 361 पहुंच गई है। अब तक 8683 जने स्वस्थ हो चुके हैं। इधर गुरुवार को 26 नए कोरोना पॉजिटिव मिले।

गुरुवार को सीकर शहर में 8, फतेहपुर ब्लाक में 2, खण्डेला ब्लाक में 3, कूदन ब्लाक में 2, लक्ष्मणगढ़ ब्लाक में 4, पिपराली ब्लाक में 1, श्रीमाधोपुर ब्लाक में 2 ओर दांता ब्लाक में 4 नए कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्र में कन्टेनमेंट बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से स्प्रे, सैम्पलिंग व सैनेटाइजेशन की गतिविधि की गई हैं।

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