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एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई:ट्रक में गद‌्दों के बीच छिपा रखी थी 30 लाख की शराब, एक गिरफ्तार

सीकर3 घंटे पहले
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आबकारी विभाग की टीम ने एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए दादिया टोल पर हरियाणा निर्मित शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। 10 चक्का ट्रक में फॉम के गद्दे भरे हुए थे और बीच में 30 लाख रुपए कीमत की 420 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर देवाराम को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया है।

सहायक आबकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण देवंदा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हरियाणा निर्मित शराब का ट्रक आने वाला है। एईओ लक्ष्मीनारायण देवंदा ने सीआई आशुतोष बगड़िया, एएसआई मदनलाल बुरड़क, एएसआई जगदीश खीचड़, पीओ अशोक कुमार की दो टीमों गठित की। इसमें से एक टीम को नवलगढ़ बॉर्डर पर लगाया और दूसरी टीम दादिया टोल बूथ पर लगाई।

नवलगढ़ से ट्रक निकला तो इसके आगे-पीछे दो टीमें लगा दी। दादिया टोल पर आते ही ट्रक पकड़ लिया। ट्रक खाली किया और शराब निकली तो ड्राईवर भैंराराम ने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। हालांकि ट्रक को एसकोर्ट कर रहे आरोपी आगे होने के चलते भाग निकले।

10 चक्का ट्रक में फोम के नीचे जुबली रेयर व्हीस्की के 49 कार्टन, रॉयल स्टेग के 21 कार्टन, मेकडॉल के 270 कार्टन और टूरबोर्ग बीयर के केन के 80 कार्टन सहित कुल 420 शराब के कार्टन भरे थे। आबकारी टीम ने एक सप्ताह में अवैध शराब से भरे ट्रक पकड़ने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है।

ड्राइवर जयपुर और कोटा शराब सप्लाई कर फोम को वापस भिवानी ले जाता था
ट्रक ड्राइवर देवाराम पुत्र भैंराराम निवासी बाड़मेर ने पहले झूठ बोला कि ट्रक में सिर्फ गद्दे के फोम भरे हैं, उसने ई-वे बिल भी दिखाया। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि वह हरियाणा के भिवानी से कोटा शराब ले जा रहा था। शराब सप्लाई कर गद्दों को वापस भिवानी ले जाता है। वह कई बार जयपुर व कोटा में सप्लाई कर चुका है।

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