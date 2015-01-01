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मौसम की मार:फतेहपुर में 3.8, सीकर में 6 डिग्री तापमान, 7 साल में सबसे ठंडा 20 नवंबर

सीकर3 घंटे पहले
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  • माउंट आबू(2डिग्री) के बाद फतेहपुर प्रदेश में दूसरे नंबर पर चूरू में रात का पारा 5.7 डिग्री
  • 3 साल में पहली बार 20 नवंबर को शीतलहर, 1 सप्ताह रहेगा शुष्क मौसम

लगातार तापमान में गिरावट के साथ शुक्रवार को शीतलहर ने शेखावाटी में सर्दी की रफ्तार बढ़ा दी। शुक्रवार को 3.8 डिग्री तापमान के साथ फतेहपुर प्रदेश में माउंट आबू के बाद सबसे ठंडा रहा। माउंट आबू में तापमान 2 डिग्री, चूरू में 5.7 व सीकर में 6 डिग्री रहा। फतेहपुर में शुक्रवार को सुबह से ही शीतलहर का प्रभाव रहा। दोपहर के समय धूप में भी अपेक्षाकृत कम तेजी थीं। वहीं सूरज ढलने के बाद देर शाम सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया। ठंडी हवाओं ने सर्दी में और इजाफा किया।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में पहली बार 20 नवंबर को शीतलहर का इतना ज्यादा असर रहा है। 7 साल में इस बार 20 नवंबर को फतेहपुर सबसे ठंडा रहा है। 3 साल पहले 2017 में भी 20 नवंबर को शीतलहर का दबाव बढ़ने की वजह से फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर रात का तापमान 4.8 डिग्री दर्ज हुआ था।

लेकिन 7 साल के रिकॉर्ड में 20 नवंबर तक फतेहपुर में 3.8 डिग्री तापमान पहली बार दर्ज हुआ है। जयपुर मौसम विभाग की महानिदेशक राधेश्याम शर्मा शर्मा का कहना है कि प्रदेश भर में शीतलहर का दबाव उत्तरी हवा के साथ बना है। एक सप्ताह तक शुष्क मौसम रहने तथा शेखावाटी में अगले 48 घंटे तक शीतलहर का दबाव रहने की आशंका है।

4 दिन में 9.20 गिरा पारा
शेखावाटी में तापमान में लगातार गिरावट के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर 17 नवंबर को रात का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया था। 4 दिन में ही 9.2 डिग्री की गिरावट के साथ ही शुक्रवार को रात का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया।

आगे : 1 सप्ताह शुष्क मौसम 48 घंटे तक रहेगी शीतलहर
48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। चूरू तथा आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 48 घंटों के लिए चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू एवं सीकर जिले में शीतलहर जारी रहने की संभावना है।

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