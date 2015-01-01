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कार्रवाई:4 साल पहले व्यक्ति की मौत, अब घर की तलाशी ली तो 4.80 लाख रुपए के बंद हो चुके नोट मिले

सीकर4 घंटे पहले
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माेहल्ला हुसैनगंज में एक दिन पहले घर में परिवार के लाेगाें काे मिले 4.80 लाख रुपए के पुराने नाेट शुक्रवार काे उन्हाेंने पुलिस के हवाले कर दिए। काेतवाली पुलिस के अनुसार नाेट बंदी के दाैरान बंद हुए लाखाें रुपए मिलने की सूचना पर संबंधित घर में दबिश दी थी। लेकिन, परिवार के लाेग नाेट मिलने से मुकर गए थे।

जबकि दूसरे दिन वे लाेग 4.80 लाख रुपए लेकर काेतवाली पहुंचे और यहां जमा करा दिए। जिनकी पुलिस जांच कर रही है। माेहल्ला हुसैनगंज में रहने वाले दाे भाइयाें में अख्तर की चार साल पहले माैत हाे गई थी। इसके बाद इसके दूसरे भाई अमजद की तबीयत ज्यादा खराब हाेने पर परिवार के लाेग यहां पहुंचे थे।

इन लाेगाें ने जब मकान की तलाशी ली ताे एक कमरे में रजाइयां, पुराने कपडे़ और बंद हाे चुके 4.80 लाख रुपए के पुराने नोट मिले। जिनके बारे में परिवार के बाकी लाेगाें काे सूचना नहीं थी। पुराने नाेट किसी शादी-समाराेह या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए इकट्ठे किए हुए थे। फिर ये लाेग इनकाे बैंक में जमा कराना भूल गए थे।

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