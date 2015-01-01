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नगर परिषद:एक मुश्त टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी में 50% की छूट दी जाएगी

सीकर3 घंटे पहले
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एक मुश्त जमा करवाने पर गृहकर की राशि में ब्याज व पेनल्टी पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित आवासीय, व्यावसायिक व अन्य गतिविधियां जो गृहकर व नगरीय विकास कर के दायरे में आती है।

उनको स्वायत शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर शुक्रवार से सम्पूर्ण बकाया गृहकर व नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा करवाने पर गृहकर की राशि पर 50 फीसदी और नगरीय विकास कर की राशि में ब्याज व पेनल्टी की छूट के साथ ही वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक के मूल नगरीय विकास कर में 50 फीसदी की छूट करदाताओं को मिलेगी। छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाई गई है।

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