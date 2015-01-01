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शुद्ध के लिए युद्ध:अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के 7 सैंपल लिए

सीकर3 घंटे पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को लोसल व खूड़ क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण कर जांच के लिए सात सैम्पल लिए गए। कलाकंद के दो, घी का एक, मावा पेडा के दो, बेसन चक्की का एक और तेल का एक सैंपल शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा ने बताया कि लोसल में गिरनार स्वीट होम, जोधाणा स्वीट होम, गणपति मिष्ठान भण्डार, मूलजी हलवाई, ओमप्रकाश अग्रवाल, खूड में जोधुपर मिष्ठान भण्डार, मां भगवती जोधपुर, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के यहां कार्रवाई कर जांच के लिए नमूने लिए गए। बाट माप तोल अधिकारी भगवती लाल में कांटे, बाट व माप की जांच की। इस दौरान नायब तहसीलदार अविनाश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन बाजिया भी मौजूद रहे।

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