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कोरोनाकाल:71 नए कोरोना पॉजिटिव धोद विधायक भी संक्रमित

सीकर3 घंटे पहले
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  • अब तक 7528 संक्रमित, 5984 ठीक हो गए

जिले में गुरुवार को 71 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक कोरोना वायरस से 7528 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 5984 स्वस्थ हो चुके है। 85 को गुरुवार को डिस्चार्ज किया गया। फ़िलहाल 1478 उपचाराधीन है। गुरुवार को धाेद विधायक भी पॉजिटिव पाए गए। जयपुर में हुई जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

विधायक ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन कोविड गाइड लाइन की पालना के चलते वे होम आइसोलेट हैं। नौ नवंबर तक पंचायतीराज चुनाव में सक्रिय थे। ऐसे में उनके संपर्क में रहे लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में जलदाय विभाग के तीन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक महिला कर्मचारी है।

अजीतगढ़ हॉस्पिटल की महिला स्टाफ की जांच रिपोर्ट संक्रमित मिली है। इसके अलावा सीकर शहर में सबसे ज्यादा 35 संक्रमित मिले हैं। फतेहपुर ब्लॉक में 10, खण्डेला क्षेत्र में 1, लक्ष्मणगढ ब्लॉक में 8, नीमकाथाना क्षेत्र में 1, पिपराली ब्लाक में 1, श्रीमाधोपुर क्षेत्र में 12 में दांता में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है। संबंधित क्षेत्र में कन्टेनमेंट बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कोराेना अपडेट

कुल पॉजिटिव : 7528

ठीक हो गए 5984 कुल मौत 62 नए पॉजिटिव 71 एक्टिव केस 1478 कुल सैंपल 107484 निगेटिव 98406 रिपोर्ट पेंडिंग 381 रिकवरी रेट 79.49

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