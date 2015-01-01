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हादसा:लापरवाही से बाइक चलाने पर हादसा, मुकदमा दर्ज

रामगढ़ शेखावाटी3 घंटे पहले
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फदनपुरा निवासी व्यक्ति ने तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण हुए हादसे में अपने भाई के गंभीर घायल होने पर बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मणसिंह पुत्र ईश्वरसिंह ने मामला दर्ज कराया कि उसका भाई राजूसिंह उनके गांव के ही रतनलाल पुत्र घड़सीराम के साथ 28 अगस्त को खोटिया से फदनपुरा आ रहा था कि अचानक खोटिया गोशाला के पास रतनलाल के तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण सड़क हादसा हो गया।

इससे उसके भाई राजूसिंह को सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद राजूसिंह का राजकीय धानुका अस्पताल फतेहपुर में इलाज कर सीकर रैफर कर दिया गया। पीडि़त के अस्पताल से घर आने पर हादसे का मामला दर्ज कराया गया है।

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