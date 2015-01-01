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तीन साल बाद आरोपी को गिरफ्तार:सट्‌टे के 6.50 लाख नहीं देने पर युवक का अपहरण कर मारपीट और रुपए छीनने के आरोपी को जेल भेजा

सीकर32 मिनट पहले
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  • आरोपी की पत्नी पंचायत समिति सदस्य है और पूर्व में सरपंच भी रह चुकी है, राजनीतिक रसूख के चलते हॉस्टल चला रहा था

अपहरण और मारपीट के बाद फरार हुए आराेपी काे उद्योग नगर थाना पुलिस ने तीन साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। आराेपी राजकुमार झाझड़िया को एक दिन के रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़ित से सट्‌टा के 6.50 लाख रुपए नहीं देने पर अपने दो साथियों के साथ अपहरण किया था।

पीड़ित के साथ ही फाइल जयपुर आईजी रैंज ऑफिस गई हुई थी और इस मामले की जांच सीओ गोविंदगढ़ को सौंपी हुई थी। जांच के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस ने आरोपी को नवलढ़ रोड स्थित उसके हॉस्टल से गिरफ्तार किया था।

उद्योग नगर थानाधिकारी पवन चाैबे ने बताया कि आराेपी राजकुमार झाझड़िया निवासी बागास रामगढ़ सेठान का रहने वाला है। राजकुमार सहित अन्य दो आरोपियों विजयपाल व रमेश ने नागौर निवासी मुकेश कुमार का अपहरण कर लिया था। ये तीनों आरोपी मुकेश से सट्‌टा के 6.50 लाख रुपए मांग रहे थे।

पैसे नहीं देने पर अपहरण कर मारपीट की थी। पीड़ित ने अपहरण कर मारपीट करने और रुपए लेने का मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी राजकुमार फरार चल रहा था। मामले की जांच आईजी ने गोविंदगढ़ सीओ को सौंपी थी। जांच करने पर आरोपियों को दोषी माना था और इनके खिलाफ पुलिस ने काफी सबूत भी जुटाए थे।

इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों विजयपाल व रमेश को पुलिस ने 2017 में ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी राजकुमार ने नवलगढ़ रोड पर हॉस्टल खोल रखा है। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को वहीं से दबोचा लिया था।

पुलिस इस मामले में आरोपी राजकुमार का सहयोग करने वालों की भी पहचान कर रही है। वह काफी समय से यहीं रह रहा था और बीच-बीच में गांव बागास भी चला जाता था। आरोपी राजकुमार की पत्नी पंचायत समिति सदस्य है और पूर्व में सरपंच भी रह चुकी है। आरोपी राजनीतिक रसूख के चलते बैखोफ होकर सीकर शहर में ही रह रहा था।

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