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दहेज केस के दबाव में खुदकुशी:32 साल के टीचर ने जहर खाकर जान दी, भाई से आखिरी मैसेज में कहा- ससुराल वाले 25 लाख मांग रहे हैं, कोचिंग पार्टनर भी परेशान कर रहा

सीकर2 घंटे पहले
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सीकर पुलिस ने 1 फरवरी को युवक के ससुराल पक्ष और कोचिंग पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिय है। - Dainik Bhaskar
सीकर पुलिस ने 1 फरवरी को युवक के ससुराल पक्ष और कोचिंग पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिय है।

मांडोता गांव में 32 साल के एक युवक ने 30 जनवरी को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक सीकर में पार्टनरशिप में कोचिंग चलाता था। युवक ने खुदकुशी से पहले सोशल मीडिया पर मैसेज कर अपने भाई को इसकी जानकारी दी। जिसमें बताया कि ससुराल वालों उस पर दहेज का झूठा केस लगाया। जिसे वापस लेने के लिए वे 25 लाख देने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग पार्टनर भी उसे परेशान कर रहा है। घटना के बाद आज यानी 1 फरवरी को पुलिस युवक के ससुराल पक्ष को कोचिंग पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया आत्महत्या करने वाले युवक नाम जगदीश कुमार है। जगदीश ने जहर खाने से पहले अपने भाई को मैसेज कर परेशान होने की बात कही थी। मैसेज देखकर भाई प्रेम कुमार ने अन्य लोगों के साथ जगदीश की तलाश की तो वह गांव के बाहर बेसुध हालत में पड़ा मिला। इसके बाद प्रेम कुमार उसे सीकर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। उसकी हालत गंभीर देख अस्पताल ने उसे जयपुर रैफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रेम कुमार ने ससुराल वालों और एक कोचिंग संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया।

दरअसल, मांडोता गांव का जगदीश सीकर में पार्टनरशिप में कोचिंग चलाता था। जगदीश के खिलाफ उसके ससुराल वालों ने दहेज का केस दर्ज कराया है। जगदीश ने सुसाइड नोट में लिखा है कि केस वापस लेने के लिए 25 लाख रुपए मांग रहे थे। ऐसा नहीं करने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। साथ ही एक कोचिंग संचालक भी उसको परेशान कर रहा था।

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