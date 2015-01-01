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कार्रवाई:प्रशिक्षण से अनुपस्थित 15 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सीकर3 घंटे पहले
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सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले सभी 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर धारासिंह मीणा ने बताया कि पंचायतराज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर गुरूवार को आयोजित सैक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण में 15 अधिकारी अनुपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

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