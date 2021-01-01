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आपदा में ढूंढ़ा अवसर:कोरोनाकाल में तैयारी का मौका मिला तो एक बार में ही क्लीयर किया CA एग्जाम, पिता की किराने की दुकान; आंगनबाड़ी सहायिका का बेटा भी पास

सीकर12 मिनट पहले
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सौरभ छावछरिया - Dainik Bhaskar
सौरभ छावछरिया

प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर तलाशने की बात कही थी, महामारी के समय को मैंने सीए की तैयारी में लगा दिया। नतीजा पहली दफा में ही मैंने न सिर्फ क्लीयर किया, बल्कि जिले में फोर्थ रैंक भी हासिल की। ये कहना है लक्ष्मणगढ़ के सौरभ छावछरिया का।

करीब आठ से दस घंटे तक पढ़ाई करके अपनी तैयारी को घर पर ही अंजाम दिया। पेन ड्राइव में सेशन थे, जिसको बार बार देखकर ​तैयारी की। 1999 में जन्मे सौरभ ने अपने किराना की दुकान चलाने वाले पिता संदीप छावछरिया के सपने को पूरा कर दिखाया।

संजेश रणवा
संजेश रणवा

सौरभ का कहना था कि एग्जाम मई 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण उसे टाल दिया गया। मैंने इस समय को पेन ड्राइव के जरिए क्लास लेने में बिताया। नतीजा नवंबर में हुई एग्जाम का आज रिजल्ट आया तो 800 में से 450 अंक हासिल करने में कामयाब रहा।

आशीष तमोली
आशीष तमोली

इसी तरह आशीष तमोली ने भी सीए क्लीयर कर लिया। पिता महेश तमोली की सैलून की दुकान हैं। मां आंगनबाड़ी में सहायिका है। दो बार पहले महेश एग्जाम दे चुका था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। इस बार महेश ने 45 हजार के ऑनलाइन कोर्स खरीदें और कोरोनाकाल में घर में रहकर ही तैयारी की। नंबवर में एग्जाम के बाद जब आज रिजल्ट आया तो सारे घरवालों की खुशियों का ठिकाना नहीं है।

डिंपल चेजारा
डिंपल चेजारा

जाजोद निवासी शिक्षक नेता जोगेंद्र सिंह रणवा के बेटे संजेश रणवा, कस्बे के तेजाराम चेजारा की बेटी डिंपल चेजारा ने भी सीए फाइनल परीक्षा में सफलता हासिल की है।

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