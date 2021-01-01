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50 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगी सुविधा:लोसल में 4.6 हैक्टेयर में बनेगी कृषि मंडी, सरकार से स्वीकृति के बाद चिह्नित की जगह

सीकर4 घंटे पहले
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राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद कृषि विपणन विभाग ने लोसल कस्बे में भी कृषि उपज मंडी विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सीकर मंडी समिति द्वारा कस्बे में तहसील के समीप 4.6 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर लोसल पालिका को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया है।

मंडी सचिव देवेंद्र सिंह बारेठ के अनुसार भूमि आवंटन के प्रस्ताव को लोसल पालिका द्वारा स्वीकृति के बाद निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को मंजूरी के लिए भिजवाया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विपणन विभाग की ओर से इसी साल लोसल में मंडी डवलप से जुड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल लोसल कस्बे में सीकर मंडी समिति के अधीन गौण मंडी यार्ड संचालित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इलाके के किसानों को अनाज व प्याज समेत ज्यादातर कृषि जिंसों को सीकर ही बेचना पड़ रहा है।

40 से ज्यादा गांवों को मिलने लगेगी सुविधा
लोसल कस्बे में मंडी डेवलप किए जाने से धोद, दांतारामगढ, लोसल व नागौर जिले के सीमावर्ती इलाके से जुड़े करीब 40 से ज्यादा गांवों के किसानों को सुविधा मिलेगी। इलाके में कृषि मंडी सुविधा नहीं होने की वजह से ज्यादातर किसानों को लोकल स्तर पर ही कृषि जिंसों की नीलामी करनी पड़ती है जो किसान सीकर उपज लेकर आते हैं, उन्हें परिवहन खर्चा भारी पड़ता है।

किसान लंबे समय से कर रहे थे मंडी की मांग
सरकारी स्तर पर कृषि उपज की नीलामी के लिए किसी भी तरह का प्लेटफार्म नहीं होने की स्थिति में इलाके के किसान लंबे समय से लोसल कस्बे में कृषि उपज मंडी स्थापित करने की मांग कर रहे थे। किसान ओमप्रकाश व छीतरमल लोरा ने बताया कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों से मांग की जा चुकी है।

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